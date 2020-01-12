Банк «Русский Стандарт» предлагает клиентам выбрать три категории повышенного кешбэка (5%) при оформлении карты Platinum, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Банк предлагает следующие категории повышенного кешбэка: АЗС; одежда и обувь; кафе, рестораны, фастфуд; спорттовары; ювелирные изделия; покупки билетов «Аэрофлота»; театры и концерты.

«Клиент может выбрать три категории из предложенных, изменить их можно после трех месяцев с момента активации карты Platinum. Начисленные бонусы будут доступны на следующий день после окончания очередного бонусного периода. Максимальное количество бонусов кешбэка, которое может быть начислено банком в рамках акции по каждой выбранной категории, не превышает 1 000», — говорится в релизе.

Кредитная карта Platinum выпускается к счету в рублях РФ. Оформляется на пять лет. По ней предлагается кредитный лимит до 300 тыс. рублей, ставка по кредиту составляет от 21,9% годовых, льготный период на покупки — до 55 дней.



Обслуживание по карте Platinum составит 50 рублей в месяц.

По карте можно снимать наличные во всех банкоматах страны и за границей без комиссии в течение первых 30 дней с момента оформления карты и бесплатно переводить в рассрочку на три месяца любые покупки от 1 000 рублей.