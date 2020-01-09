Информация о взрыве газового баллона в здании Центрального банка в Москве не соответствует действительности, заявили Банки.ру в пресс-службе регулятора.



Ранее telegram-канал Mash сообщил, что в здании регулятора на Неглинной улице во время ремонтных работ взорвался газовый баллон. По данным канала, в результате инцидента пострадал один сотрудник Банка России.

«Информация не соответствует действительности», — говорится в ответе на запрос агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент в здании Центрального банка на Неглинной улице, дом 12, произошел при заправке холодильного оборудования. «Пострадал один человек, его госпитализировали», — добавил собеседник агентства, не уточнив обстоятельств произошедшего и состояние пострадавшего.