Суды в декабре 2019 года приняли ряд новых решений по иску Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам банка «Советский», свидетельствует информация на сайте АСВ.

Агентство в статусе конкурсного управляющего 23 октября 2018 года подало иск к 12 бывшим топ-менеджерам и собственникам «Советского» более чем на 5,06 млрд рублей. Ответчиками по иску указывались, в частности, бывшие акционеры банка (некоторые входили также в состав его правления или совета директоров) Егор Бабеев, Андрей Карпов, Глеб Шахов, Кирилл Ласкин, Олег Николаев, Владимир Митрушин. В число ответчиков вошел также сын последнего Станислав Митрушин, в свое время возглавлявший совет директоров банка. Кроме того, среди ответчиков значились Виктория Вашкулат и Людмила Дьячук, ранее входившие в правление банка, а также Павел Изюмов (по данным РАПСИ , он также в свое время был членом правления банка), Сергей Павлик и Дмитрий Филатов.

Как сообщало АСВ, определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 декабря 2018 года были обособлены требования к отдельным группам лиц, выступающих ответчиками по данному иску.

АСВ через суд требует 5 млрд рублей с бывших руководителей и собственников банка «Советский» До отзыва лицензии членами органов управления и представителями банка были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам и заведомо невозвратных кредитов физлицам в отсутствие ликвидного обеспечения.

В том числе были обособлены требования о привлечении Виктории Вашкулат, Людмилы Дьячук, Андрея Карпова, Кирилла Ласкина, Владимира и Станислава Митрушиных, Олега Николаева, Дмитрия Филатова и Глеба Шахова к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков и взыскании с них солидарно в пользу банка 86,7 млн рублей. Определением петербургского арбитража, резолютивная часть которого была объявлена 25 декабря 2019 года, в удовлетворении заявления отказано, сообщает АСВ в четверг, 9 января.

Ранее, 18 декабря, петербургский арбитраж постановил частично удовлетворить обособленные из общего иска требования к Дьячук, Карпову, Станиславу Митрушину, Шахову на 489,8 млн рублей, а именно — взыскать с Глеба Шахова 300 млн рублей (в удовлетворении остальной части указанных требований суд отказал).

Кроме того, 18 декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил обособленные требования к Дьячук, Карпову, Ласкину, Митрушиным, Николаеву, Филатову и Шахову почти на 604,1 млн рублей (с учетом уточнения заявленных требований), постановив взыскать эту сумму солидарно с Карпова и Шахова . В том же релизе АСВ сообщалось о выделении в отдельное производство требования в отношении Тычинина Юрия Александровича (в других сообщениях АСВ о данном иске это имя не упоминалось).

Также петербургский арбитраж 3 декабря удовлетворил обособленные из общего иска требования к Дьячук, Карпову, Станиславу Митрушину, Павлику и Шахову на 40 млн рублей , а обособленные требования к Дьячук, Изюмову, Карпову, Станиславу Митрушину и Шахову более чем на 805,7 млн рублей удовлетворил частично : с Карпова взыскано 750,7 млн, с Дьячук, Изюмова, Карпова, Станислава Митрушина и Шахова — солидарно порядка 46,4 млн.

Несколько решений вынесено в декабре по апелляциям сторон иска. Так, арбитраж Петербурга 29 июля 2019 года удовлетворил обособленные требования к Андрею Карпову на 157,2 млн рублей, но Девятый арбитражный апелляционный суд 11 декабря отменил этот судебный акт, отказав в удовлетворении заявленных требований. В тот же день указанная апелляционная инстанция оставила без изменения определение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 30 июля 2019 года, в соответствии с которым Агентству по страхованию вкладов было отказано в удовлетворении обособленных требований к Виктории Вашкулат, Андрею Карпову, Станиславу Митрушину, Дмитрию Филатову и Глебу Шахову на 21,5 млн рублей.

В декабре также стало известно о ноябрьском решении петербургского арбитража по обособленным из общего иска требованиям АСВ к Дьячук, Изюмову, Карпову, Ласкину, Митрушиным, Николаеву и Шахову на 193,3 млн рублей: 28 ноября суд в удовлетворении заявленных требований отказал .

Ранее было объявлено о других судебных решениях по требованиям АСВ к экс-топам банка «Советский» в рамках иска на 5,06 млрд рублей.

Суд удовлетворил еще ряд требований АСВ к экс-топам «Советского» в рамках иска на 5 млрд рублей Удовлетворены требования к двум группам ответчиков на 90,6 млн и 62,3 млн рублей соответственно, а еще по одному обособленному делу АСВ получило отказ.

Как сообщалось, Андрей Карпов, некогда занимавший пост председателя правления «Советского», и другие руководители и сотрудники банка в 2013—2015 годах в составе организованной группы выдавали заведомо невозвратные кредиты. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных организаций. В ноябре 2019 года объединенная пресс-служба судов Петербурга распространила информацию о приговоре Выборгского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Карпова: он был признан виновным в краже 1,78 млрд рублей из кредитной организации и получил три года колонии (как уточнялось, подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве). Ранее также сообщалось о рассмотрении дел и приговорах в отношении ряда других участников преступной схемы.



Банк «Советский» до своего краха длительное время находился в процессе санации. Так, в 2015 году он был передан на финансовое оздоровление Татфондбанку. В 2016-м у самого Татфондбанка возникли проблемы с ликвидностью, а в марте 2017-го он потерял лицензию. С конца февраля 2017 года в «Советском» действовала временная администрация в лице АСВ, а в феврале 2018-го был утвержден план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, в рамках которого функции временной администрации по управлению «Советским» были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». «Советский» лишился лицензии 3 июля 2018-го, а 28 августа того же года был признан банкротом.