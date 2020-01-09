Энергомашбанк обновил условия акции «Быть вместе выгодно» для клиентов финучреждения — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Действующие клиенты за приглашение в Энергомашбанк своих бизнес-партнеров могут получить месяц бесплатного обслуживания, включающего в себя ведение счета, проведение платежей, внесение наличных, переводы физлицам, СМС-информирование.

Новый клиент сможет открыть расчетный счет бесплатно и получить двухмесячный тест-драйв по обслуживанию своего счета. После окончания акционного периода новые клиенты переходят на любой из пакетов услуг или базовые тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию.

Бонусы суммируются за каждого нового рекомендованного контрагента.