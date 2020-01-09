Эс-Би-Ай Банк предлагает клиентам новую «Кредитную карту с грейс-периодом».

Годовое обслуживание первые шесть месяцев будет бесплатным, затем по 299 рублей в месяц, но при совершении покупок за календарный месяц на сумму от 5 тыс. рублей также будет бесплатным.

Преимуществом карты является длительный льготный период до 125 дней, который распространяется на безналичные операции. Кредитный лимит устанавливается индивидуально и может достигать 1 млн рублей. Процентная ставка составляет 25,9% годовых.

По данному продукту предусмотрена программа лояльности — бонусы от 1% до 10% начисляются в зависимости от суммы покупок и выбранной клиентом одной категории из предложенных, 1% — за остальные покупки.

Комиссия за снятие наличных во всех банкоматах и ПВН банков составляет: 0% — в течение первых 30 дней с даты первой трансакции, совершенной в рамках грейс-периода 125 дней, 0% — за счет собственных средств, 3,9% (минимум 150 рублей) — за счет кредитных средств.

«Данная карта привлекает внимание возможным бесплатным годовым обслуживанием, длительным льготным периодом и наличием бонусной программы», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.