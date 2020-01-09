Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов прибавил 0,26% и составил 3 118,08 пункта. Индекс РТС вырос на 0,8%, до отметки 1 601,74.

Бумаги Московской биржи подросли на 0,14%, Сбербанка — снизились на 0,45%, «Газпрома» — на 0,67%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,02%, «АЛРОСы» — выросли на 2,73%.



«Торги-2020 начались еще накануне, но именно с сегодняшнего дня на площадку начала возвращаться основная масса инвесторов. Новогодние каникулы завершены, начинаются будни, и пока они выглядят вполне приятно. Индекс Мосбиржи сегодня поднялся к 3 120 пунктам и в пятницу может поставить цель подъема к 3 125 пунктам. Индекс РТС вырос до 1 602 пунктов за счет валютной качки, которая наблюдалась ранее. Завтра индекс РТС, вероятно, будет уверенно возвышаться над взятым уровнем 1 600 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.