Рубль завершил основную валютную сессию четверга разнонаправленной динамикой к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск вырос на 6 копеек к предыдущему закрытию, до 61,31 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 25,3 тыс. сделок на сумму порядка 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,12—61,41 рубля за доллар.

Курс евро на 19:02 мск составил 68,04 рубля и снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,5 тыс. сделок примерно на 435,6 млн евро по курсам от 67,9 до 68,25 рубля за евро.

«Рублевые пары сегодня особенного внимания не привлекали. Доллар США к вечеру консолидируется около 61,35 рубля, но если потрясающая тяга к риску на площадках останется в силе, гринбек сможет упасть до 60,5 рубля без проблем. Хорошо это или плохо — дело десятое, инвесторам в данном случае важен путь и возможность заработка. Евро стабилен возле 68,07 рубля, завтра пара евро/рубль останется в пределах 67,75—68,25 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.