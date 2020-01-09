«АльфаСтрахование» ведет переговоры со страховщиком «Капитал-полис Медицина» о покупке компании, сообщили ТАСС в пресс-службе «АльфаСтрахования».

«Компания изучает все возможности для развития бизнеса, в том числе в сегменте ОМС, где «АльфаСтрахование» уже имеет успешный опыт интеграции ряда компаний, занимающихся обязательным медицинским страхованием в различных регионах РФ», — сообщили в компании.

При этом Федеральная антимонопольная служба приняла ходатайство «АС Холдинг» (входит в «АльфаСтрахование») о приобретении 100% долей в уставном капитале «Капитал-полис Медицина», говорится в сообщении ведомства.

«В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия», — говорится в сообщении.

Страховая компания «Капитал-полис Медицина» входит в состав страховой группы «Капитал-полис», объединяющей две страховые компании и медицинский центр. Специализируется на предоставлении услуг обязательного медицинского страхования.