Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — в среднем 30–35 рублей, пишут «Известия». Это больше, чем сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу, — до 3 рублей. Часть кредитных организаций, подключившихся к СБП, пока не установили тарифы за переводы и не планируют их внедрять.

Финансовые организации с 1 января 2020 года должны перечислять от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода в СБП, сообщили в ЦБ. Регулятор проследит, чтобы игроки не завышали тарифы в СБП для граждан и не устанавливали тем самым заградительных механизмов для перевода средств в другие банки. В случае необходимости будут приняты меры, подчеркнули в ЦБ.

Около 10 банков уже установили тарифы или планируют это сделать в ближайшее время. Так, Почта Банк установил тариф на уровне 1,2%, минимум 35 рублей, но для некоторых категорий клиентов оставил операции до 10 тыс. рублей в месяц бесплатными; банк «Левобережный» также взимает комиссию в 1,2% (минимум 35 рублей) за исходящие переводы; тариф в Московском Кредитном Банке составляет 1%, минимум 50 рублей за операцию, но есть тарифные планы с льготами; Абсолют Банк установил плату в размере 1% за перевод, минимум 30 рублей, но планирует вдвое уменьшить тарифы; комиссия в банке «Ак Барс» за переводы свыше 10 тыс. рублей в месяц составит 1%, минимум 20 рублей с 21 января.

Банки планируют начать взимать комиссии за переводы через СБП
Банки планируют начать взимать комиссии за переводы через СБП

Востребованность СБП после введения комиссий будет сильно зависеть от уровня комиссий.

Установившиеся на рынке комиссии в СБП оказались сопоставимы с тарифами за обычные переводы по номеру карты в сторонние кредитные организации, следует из информации, предоставленной опрошенными банками.

По словам экспертов, в отличие от обычных переводов с карты на карту, СБП формирует тренд на нулевые тарифы при перечислениях на небольшие суммы, в пределах 6–10 тыс. рублей, при этом вводятся существенные комиссии при операциях в более крупных объемах. При этом если кредитная организация будет взимать 30 рублей за операции в СБП с клиента, это уже в 10 раз больше, чем она заплатит в ЦБ. Это очень серьезная выгода, подсчитали эксперты. Также банки могут делать «скидки» на переводы для некоторых групп пользователей, например, для своих зарплатных клиентов. По прогнозам экспертов, в течение 2020 года тарифы за перечисления в СБП сбалансируют на уровне 10–20 рублей за операцию.