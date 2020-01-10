Банк России с 10 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нэклис-Банка (регистрационный номер 1671, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.



«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, Нэклис-Банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов. Кроме того, банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«В результате проведенных Нэклис-Банком операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)», — указывается в релизе.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Нэклис-Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Нэклис-Банк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Нэклис-Банк является участником системы страхования вкладов.

