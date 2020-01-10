Рейтинги российских нефинансовых компаний стали реже меняться в сторону улучшения: коэффициент рейтинговых действий (соотношение числа повышений рейтингов к количеству понижений) снижается второй год подряд, говорится в обзоре Аналитического центра при правительстве. Об этом пишет РБК .

В 2019 году соотношение позитивных пересмотров рейтингов российских эмитентов к негативным снизилось до 2,6 — с 3,1 с 2018 году и 5,4 в 2017-м. Как говорится в обзоре, это происходит в условиях ограниченного доступа российского бизнеса на международные рынки капитала и замедления роста ВВП России. Соотношение 2,6 означает, что пересмотров прогнозов и рейтингов «вверх» было в 2,6 раза больше, чем пересмотров «вниз». Значение, равное единице, означает одинаковое количество позитивных и негативных действий, а значение меньше единицы сигнализирует о преобладании пессимистичных ожиданий экспертов.

В число агентств, действия которых легли в основу расчетов, вошли S&P, Moody's, Fitch, российские АКРА и «Эксперт РА», а также японские JCR и R&I, китайское Chengxin International Credit Rating и американское Egan-Jones. В целом по миру в 2019 году агентства чаще снижали рейтинги нефинансовым компаниям, чем повышали: коэффициент составил 0,6 против 1,1 в 2018 году и 1,2 — в 2017-м.

По мнению замначальника департамента экспертно-аналитических работ АЦ Даниила Наметкина, снижение показателя в 2019 году было связано с целым комплексом факторов. Во-первых, это опасения замедления мировой экономики, в первую очередь Китая, на который российские экспортеры сырья делали ставку в условиях санкций. Во-вторых, в течение года крупнейшие мировые финансовые институты несколько раз ухудшали прогнозы по росту российского ВВП. Также нацпроекты правительства реализовывались не с той скоростью, с какой планировалось. Ожидания властей, что инвесторы начнут возвращаться в Россию и инвестиционный спрос будет оживать, не реализовались, пояснил Наметкин.

По словам экспертов, в последние годы рейтинговые агентства активно пересматривали вверх рейтинги и прогнозы по российским эмитентам, и в какой-то момент рейтинги многих из них оказались высокими не только относительно других развивающихся рынков, но и относительно суверенного рейтинга России. Ожидать такого же быстрого роста рейтингов сложно — большинство крупных нефтяных и газовых компаний и часть металлургических уже достигли очень высокого уровня рейтингов для существующих в России институциональных и страновых рисков, отметили эсперты.