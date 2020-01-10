Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 111,49 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,15% и равнялся 1 599,37 пункта.

Росту индекса Мосбиржи мешает отсутствие денег, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«В целом по нашему рынку присутствует очень сильная перекупленность, но она есть и на американском рынке, который, несмотря ни на что, продолжает подъем. Но Штаты продолжают накачивать экономику деньгами, которые частично уходят на фондовый рынок. Нам же для продолжения роста нужна либо коррекция, либо приток средств нерезидентов», — комментирует эксперт.

Во многом, продолжает он, росту российского рынка акций мешает сильный рубль. Вчера укрепление рубля прекратилось. Вероятно, допускает аналитик, из-за повышения ликвидности рынка с выходом на торги большинства трейдеров и завершения продажи валюты для выплат промежуточных дивидендов рядом эмитентов.