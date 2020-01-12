Энергомашбанк завершил процедуру подключения своих офисов к Единой биометрической системе. Теперь все офисы банка в Санкт-Петербурге авторизованы на портале госуслуг как центры обслуживания пользователей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Услуга предоставляется бесплатно в любом из офисов Энергомашбанка с согласия клиента после предъявления им паспорта гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Процедура займет всего несколько минут: сотрудник банка сфотографирует клиента и запишет его голос. Данные в обезличенном и зашифрованном виде будут переданы в Единую биометрическую систему. Через три года клиенту будет необходимо их обновить», — говорится в релизе.

Собранные биометрические персональные данные будут использоваться для последующей идентификации клиента при удаленном обращении в любой банк на территории РФ, а в будущем и для получения услуг в других отраслях.

Регистрация в Единой биометрической системе является добровольной, напоминают в банке. В любой момент клиент может удалить свои данные из Единой биометрической системы.