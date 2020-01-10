Банк России направил предписание Государственной Транспортной Лизинговой Компании в связи с приобретением ею акций Национального Резервного Банка. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.

Предписание направлено в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций. В сообщении поясняется, что ЦБ принял решение о несоответствии обязательного предложения ПАО «ГТЛК» в отношении ценных бумаг АО «Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк».

О том, что ГТЛК стала крупнейшим собственником Национального Резервного Банка, было объявлено в начале декабря 2019 года. Компания приобрела 76,27% голосующих акций банка, а доля ее участия в уставном капитале НРБ составила 78,19%. Ранее этот пакет принадлежал Национальной Резервной Корпорации Александра Лебедева (в настоящий момент он возглавляет совет директоров банка).

ГТЛК стала крупнейшим собственником Национального Резервного Банка
ГТЛК стала крупнейшим собственником Национального Резервного Банка

Доля участия ГТЛК в уставном капитале банка — 78,19%.

Кроме того, по информации на сайте НРБ, 18,68% в его уставном капитале принадлежат теперь Евразийскому банку развития. Согласно данным на странице Национального Резервного Банка на сайте ЦБ, этой доле соответствует пакет в 20,33% голосующих акций НРБ. При этом на сайте регулятора информация об акционерах банка не обновлена, этот пакет по-прежнему числится за Юрием Кудимовым.

В декабре, после распространения информации о смене ключевых акционеров НРБ, рейтинговые агентства Moody's и «Эксперт РА» повысили рейтинги банка. В свою очередь рейтинговое агентство S&P написало, что приобретение крупнейшей доли в этом банке не окажет давления на капитал ГТЛК.

Напомним, что ГТЛК — крупнейшая компания на российском рынке лизинга по размеру портфеля (более 1 трлн рублей на 1 октября 2019 года, согласно данным «Эксперт РА»).