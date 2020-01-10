Великобритания готовится к введению собственного санкционного режима в отношении иностранных граждан, в том числе российских, якобы причастных к нарушениям прав человека, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, министр иностранных дел страны Доминик Рааб намерен представить новый санкционный режим в следующем месяце, Лондон подготовит список людей, чьи активы в Великобритании будут заморожены. В первую волну санкций, согласно информации представителей британского правительства, вероятно, попадут граждане России, Ливии и КНДР, а также граждане Саудовской Аравии, причастные к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Действовать режим начнет после выхода Великобритании из ЕС 31 января.

Газета отмечает, что новым санкционным режимом Рааб хочет показать, что Британия будет играть роль мирового лидера после Brexit, а также ответить на опасения, что страна будет вести агрессивную торговую политику, которая нарушает права человека.

В новом санкционном режиме будет использована «поправка Магнитского», которая позволяет замораживать активы и ограничивать выдачу виз лицам, причастным к пыткам или убийствам.

Закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского», позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу весной 2018 года. Одним из авторов данного закона был нынешний премьер Борис Джонсон, занимавший тогда пост министра иностранных дел.