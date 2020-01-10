Банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Классический» (от 100 тыс. рублей на 184, 370 и 740 дней) составит 5,5—5,7% годовых (вместо 6—6,2%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Сотрудничество+» (от 500 тыс. рублей) открывается под 5,4—5,6% (ранее — под 5,85—6,1%), а «Сотрудничество» (от 100 тыс. рублей) — под 5,3—5,5% годовых (ранее — под 5,8—6%). Срок депозитов — от 184 до 740 дней. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.