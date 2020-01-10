Московский Кредитный Банк получит до 2 млрд юаней, что составляет порядка 280 млн долларов США в эквиваленте, от крупных региональных банков Китая. О подписании 26 декабря 2019 года соглашения о привлечении соответствующего синдицированного кредита банк сообщает в пятницу, 10 января.

МКБ стал первым частным российским банком, который получил синдицированный кредит от китайских финансовых организаций, подчеркивается в релизе. Привлеченные средства банк намерен направить на цели торгового финансирования операций между Россией и Китаем. В МКБ поясняют, что особенностью синдиката является привлечение средств именно от региональных китайских банков, которые активно развивают торговые взаимоотношения между государствами на приграничных территориях.

Координатором и агентом по документации выступил Harbin, ведущим организатором синдиката — Huishang Bank.

В российском банке указывают, что в ноябре 2019 года он получил кредитный рейтинг «АА+» по китайской национальной шкале от рейтингового агентства Lianhe Ratings. Ранее МКБ сообщал, что рассматривает Азию как стратегически важный регион для расширения своих операций.



«Банк планирует дальнейшее активное развитие бизнеса в Китае и усиливает свою деловую активность в Азиатском регионе в целом», — отмечается в сообщении.

