Банк «Зенит» стал банком-провайдером в программе «Hyundai Finance без границ», которая была запущена «Хендэ Мотор СНГ» в партнерстве с Совкомбанком в сентябре 2019 года. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. По условиям программы, клиент, которому отказали в кредите от банка – партнера Hyundai Finance, может взять кредит в банке-провайдере с меньшими требованиями к заемщику.

При покупке автомобиля клиенту предлагается оформить кредит на срок три года со ставкой от 12% годовых и возможностью пролонгации кредитного договора на срок 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос по программе — от 20%. При внесении от 30% от первоначального взноса ставка составит 12% годовых, при взносе от 20% — 13% годовых.

Сумма выданного кредита рассчитывается с учетом внесенного первоначального взноса: 6,5 млн рублей — при оплате от 20% стоимости транспортного средства.