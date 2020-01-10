Банк ДОМ.РФ снизил процентные ставки по программе потребительского кредитования. Для кредитов на сумму свыше 1 млн рублей ставка снижена на 1,4 процентного пункта, при сумме менее 1 млн рублей снижение составило 0,4 п. п. Потребкредиты можно оформить без залога на любые цели, в том числе для рефинансирования кредитов, взятых в других банках.



Рефинансировать кредит теперь можно по ставке от 7,5% годовых с возможностью объединения в один продукт неограниченного количества авто- и потребительских кредитов, карт, а также ипотеки. Получить новый кредит наличными можно по ставке от 8,5% годовых.

Новые ставки фиксируются на весь срок кредитования. Минимальные процентные ставки доступны для зарплатных клиентов банка и заемщиков, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, по статистике банка, это порядка 20% клиентов.

Максимальная сумма потребкредита — 3 млн рублей, срок — от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. При рефинансировании можно получить дополнительные средства на любые цели сверх рефинансируемых сумм.

Кроме того, упрощен процесс подготовки документов: теперь для оформления кредита заемщикам не потребуется подавать анкету на бумажном носителе. Также нет необходимости собирать документы, подтверждающие доход и занятость (справку 2-НДФЛ, трудовую книжку и пр.). В качестве подтверждения понадобится только выписка из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать у менеджера банка дистанционно или оформить в офисе банка при личном визите.