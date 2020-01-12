Банк «Русский Стандарт» продлил акцию по беспроцентной рассрочке на покупки в авторизованных фирменных магазинах Samsung, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«При покупке товаров в авторизованных фирменных магазинах Samsung клиенты получат возможность оформить беспроцентную рассрочку при оплате кредитной картой. Рассрочка предоставляется на 12 месяцев без ограничений по сумме», — говорится в релизе.

В ассортименте сети фирменных магазинов техники Samsung представлены смартфоны, планшеты, телевизоры, аудио-, видеотехника и аксессуары.

Для того чтобы получить рассрочку, не нужно выпускать отдельную карту. «После совершения покупки за счет кредитных средств клиент переводит ее в рассрочку в интернет- или мобильном банке либо обратившись в кол-центр», — поясняют в банке.

Услуга позволяет экономить на процентах: сумма покупки просто делится на равные платежи, которые необходимо вносить ежемесячно, при этом у клиента сохраняется льготный период по карте. Дополнительных ограничений по переводу операций в рассрочку нет, поскольку она предоставляется в пределах кредитного лимита по картам.