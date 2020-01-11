Новые клиенты банка «Восточный», которые оформят кредитную карту «Рассрочка на все», могут использовать ее для беспроцентного рефинансирования кредитов сторонних банков, говорится в релизе финучреждения.

Теперь с помощью кредитного лимита по этой карте можно закрыть кредитные обязательства в других банках без комиссии.

«С помощью карты «Рассрочка на все» можно погасить кредит в другом банке на сумму от 55 тыс. до 300 тыс. рублей без процентов в случае полного погашения задолженности до конца льготного периода. При этом предоставления закрывающих документов не требуется. Также у карты есть и другие преимущества», — отмечается в сообщении.

Так, например, льготный период является возобновляемым (90 дней без процентов начинаются для новых операций каждый месяц) и распространяется не только на безналичные покупки, но и на снятие наличных в банкомате, заключили в банке.