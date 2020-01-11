Россельхозбанк и международная платежная система Union Pay International проводят акцию «Выгодные покупки с Union Pay»: она позволит клиентам, оформившим карту впервые, получить кешбэк с первой покупки, следует из релиза финучреждения.



«Впервые оформив карту, участник акции должен совершить первую покупку на сумму не менее 1 000 рублей. В следующем месяце держатель карты получит 500 рублей обратно на счет. Получить вознаграждение можно только один раз. Для оформивших две карты денежные средства возвращаются только на одну из них», — говорится в сообщении.

Акция проводится по 31 марта 2020 года. Предложение не распространяется на кобейджинговые карты «Мир», выпускаемые совместно с платежной системой Union Pay, заключили в РСХБ.