Басманный суд Москвы в пятницу продлил до 13 февраля 2020 года срок ареста Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову, которые уже почти год находятся в СИЗО по делу Baring Vostok.

Сторона защиты директора Baring Vostok по инвестициям Зюзина просила изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить под залог в размере 5 млн рублей.

Адвокат экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» Владимирова приобщил свидетельство о браке, который его доверитель недавно заключил в СИЗО, а также документы о собственности его супруги, и просил отпустить его под домашний арест. Аналогичную меру пресечения защита предложила и для партнера Baring Vostok в области медиа Абгаряна.

Суд в Москве оставил Майкла Калви под домашним арестом Домашний арест продлили партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, экс-директору банка «Восточный» Алексею Кордичеву и бывшему директору этого банка по инвестициям Александру Цакунову.

Как сообщалось накануне, суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву и новому фигуранту — бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову.