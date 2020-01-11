Компания «МТС» проанализировала активность абонентов в Москве во время новогодних каникул.



Так, за первый час нового года абоненты МТС в столичном регионе совершили почти 7 млн вызовов и отправили 1 млн СМС-поздравлений. При этом москвичи звонили чаще, чем принимали звонки с поздравлениями.

Всего с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го абоненты МТС использовали более 20 петабайт мобильного Интернета, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году, совершили 440 млн звонков, что выше прошлогодних значений на 8%, и отправили 28 млн СМС-сообщений.



«Интернет-трафик МТС в Московском метрополитене вырос в 11 раз по сравнению с новогодней ночью 2019 года, что связано с расширением сети LTE в тоннелях подземки, а также ростом на 15% числа абонентов, воспользовавшихся метро. Объем трафика в мессенджерах, которые все чаще используются для видео-, аудио- и анимированных поздравлений, удвоился по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Чаще всего абоненты МТС в Московском регионе пользовались мессенджером WhatsApp. Объем видеотрафика по сравнению с прошлогодней новогодней ночью увеличился на 44% за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube. Самой популярной социальной сетью стал Instagram, трафик в котором по сравнению с прошлым годом удвоился», — говорится в сообщении.

По данным МТС, самыми популярными местами для празднования Нового года и обмена поздравлениями являлись район Красной площади, Тверская улица, парк Победы и ВДНХ. В Московской области самыми общительными стали жители Подольска, Химок и Балашихи.