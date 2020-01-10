Продление до 13 февраля срока содержания под стражей троим фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви необоснованно и незаконно. Об этом в пятницу заявили ТАСС в пресс-службе фонда.

«Продление ареста для Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимирова абсолютно необоснованно и незаконно. Единственные реальные пострадавшие в этом деле — это именно они, а не банк, который получил доход, и не миноритарные акционеры, которые за время следствия захватили тот самый банк», — говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что закон запрещает такую меру пресечения по экономическим статьям, добавив, что фигуранты дела имеют малолетних детей на иждивении.

Басманный суд Москвы в пятницу продлил до 13 февраля срок содержания под стражей трем фигурантам дела. Срок содержания под стражей продлен партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову и директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.