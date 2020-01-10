Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,18% и составил 3 123,66 пункта. Индекс РТС вырос на 0,81% — до отметки 1 614,69.

Бумаги Московской биржи подросли на 1,79%, Сбербанка — на 0,08%, «Газпрома» — снизились на 0,85%, «ЛУКОЙЛа» — поднялись на 0,93%, «АЛРОСы» — на 1,73%.



«Индекс Мосбиржи балансирует около 3 121 пункта и сохраняет настрой на продвижение как минимум к 3 125 пунктам. Индекс РТС торгуется по 1 605 пунктам. Здесь вероятный торговый коридор на ближайшее время заключен в рамки 1 600—1 615 пунктов. Получается, что на рынках капитала сохраняется хорошее настроение, основанное на нейтральном внешнем фоне, и это дает инвесторам повод продолжать покупать», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

