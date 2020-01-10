Бывшие должностные лица и собственники страховой компании «Сервисрезерв» могли предпринимать действия, причинившие страховщику имущественный ущерб. Обстоятельства, дающие основания для таких выводов, установлены временной администрацией компании, сообщается на сайте Центробанка.

В связи с нарушением компанией требований страхового законодательства у нее в августе 2019 года были отозваны лицензии на осуществление страховой деятельности. В организацию была назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов страховщика были приостановлены, напоминают в ЦБ.

Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Сервисрезерв» Центральный банк России отозвал несколько лицензий у страховой компании «Сервисрезерв», сообщается в пресс-релизе регулятора.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) «Сервисрезерва» недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей. В этой связи временная администрация 5 ноября 2019 года направила в Арбитражный суд Владимирской области заявление о признании страховщика несостоятельным (банкротом).

«С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России направлена информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечается в сообщении регулятора.



Напомним, Центробанк, отзывая страховые лицензии «Сервисрезерва», сообщал, что компания нарушила установленный регулятором порядок инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям активов, в которые были инвестированы средства страховых резервов, превысила 20% от величины страховых резервов, которые должны быть сформированы в соответствии с профильным законом, а также нарушила более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. ЦБ учел «наличие угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».