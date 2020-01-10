Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества четырех контролировавших Кубанский Универсальный Банк лиц, говорится в определении суда.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них около 71 млн рублей. Необходимость принятия обеспечительных мер мотивирована «обеспечением защиты прав и законных интересов конкурсных кредиторов».

Однако арбитраж посчитал, что доводы АСВ не являются безусловными основаниями для принятия обеспечительных мер. Заявителем не доказана совокупность обстоятельств, позволяющих сделать вывод о том, что непринятие обеспечительных мер приведет к невозможности исполнения судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Также, как считает суд, заявителем не доказан факт того, что обеспечительные меры нарушают баланс интересов участвующих в деле лиц.

Арбитражный суд Краснодарского края 30 января 2017 года удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банкротом Кубанского Универсального Банка.