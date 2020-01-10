Средние показатели достаточности капитала в российском банковском секторе были в значительной мере стабильны в ноябре, поскольку рост кредитования компенсировался месячной прибылью, при этом у ряда крупных банков показатели были слабее, чем у конкурентов, свидетельствуют данные обзора российских банков за 11 месяцев 2019 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Без учета банка «плохих» долгов под управлением ЦБ РФ (то есть банка «Траст») средний показатель базового капитала в секторе составлял 10,2%, основного капитала — 10,9%, общего капитала — 13,9% (за октябрь Fitch указывало значения 10,1%, 10,7% и 13,9% соответственно). По оценкам агентства, суммарный отрицательный эффект от введения в 2019 году аналога МСФО 9 составил около 0,8 трлн рублей (10% от базового капитала сектора, без учета банка «плохих» долгов). «В то же время эти корректировки пока не отражены в расчете показателей капитала. Неясно, когда ЦБ РФ может потребовать от банков и потребует ли отражать эти корректировки при расчете нормативов, но, по нашим оценкам, средние показатели достаточности капитала в секторе были бы на 90—110 базисных пунктов (0,9—1,1 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) ниже, если бы эти корректировки были признаны, хотя они бы существенно различались от банка к банку», — отмечают аналитики.

Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала, напоминают в Fitch, заключая, что, в частности, системно значимые банки должны соблюдать с конца I квартала 2020 года минимальные требования с учетом надбавок в 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала (сами требования, согласно публиковавшимся ранее материалам ЦБ, действуют с начала текущего года. — Прим. Банки.ру).

«Кроме Промсвязьбанка, который пока не раскрывал консолидированные показатели капитала, все системно значимые банки соблюдали нормативы на конец III квартала 2019 года, и, исходя из динамики показателей на неконсолидированной основе в октябре — ноябре, мы полагаем, что их консолидированная капитализация в октябре — ноябре была в целом стабильной», — указано в обзоре. Как уже писало Fitch, на конец III квартала 2019 года девять системно значимых банков уже имели консолидированные показатели капитала выше новых минимальных требований. «ВТБ будет необходимо улучшить консолидированный показатель общего капитала (11,2% на конец III квартала 2019 года), что он может сделать за счет капитализации прибыли, в то время как Россельхозбанк имел лишь небольшой запас прочности по показателю основного капитала (9,7%), а Газпромбанк — по показателю базового капитала (8,1%)», — вновь обращают внимание аналитики.

Нарушение нормативов ЦБ зафиксировано в ноябре у десяти банков ИК Банк, МТС Банк и УБРиР допускали в ноябре снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Для банков, не являющихся системно значимыми, консолидированные требования с учетом надбавок, которым нужно соответствовать с конца I квартала 2020 года (опять же, ЦБ ранее обозначал в качестве даты их вступления в силу 1 января 2020 года. — Прим. Банки.ру), составляют 7%, 8,5% и 10,5% для базового, основного и общего капитала соответственно. Среди рассматриваемых в отчете банков, не являющихся системно значимыми, Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк, Абсолют Банк и «Восточный» имели более низкие показатели капитала, констатируют эксперты.

У УБРиР, СКБ-Банка и Абсолют Банка консолидированные показатели капитала (базового, основного и общего капитала) на конец III квартала 2019 года были ниже требований с учетом надбавок. В то же время, как поясняется в материале Fitch, это было в значительной мере обусловлено финансовым оздоровлением приобретенных банков, испытывавших финансовые трудности (ВУЗ-Банка, Газэнергобанка и Балтинвестбанка соответственно), в то время как на неконсолидированной основе показатели у банков были выше минимальных требований на конец 11 месяцев 2019 года.



«Восточный» улучшил показатели капитала приблизительно на 30 б. п. (0,3 п. п.) в ноябре ввиду увеличения базового капитала на 0,8 млрд рублей. Это увеличение в значительной мере объяснялось сокращением вычетов из основного капитала, обусловленных отложенными налоговыми активами (на сумму 1,1 млрд рублей) и вложениями в акции финансовых организаций (на сумму 0,2 млрд). На конец 11 месяцев 2019 года показатели капитала у банка на неконсолидированной основе были выше минимальных требований.

