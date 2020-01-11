Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили, что запрашиваемая Комиссией по ценным бумагам и биржам США финансовая информация не подпадает под понятие судебных документов, а потому не обязательна к публикации. Соответствующее ходатайство защиты опубликовано в электронной базе Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, в котором рассматривается иск американского регулирующего органа к компании.

Так, адвокаты настаивают на том, что приложения, на основании которых истец запросил дополнительную финансовую информацию, являются «сопроводительными документами, относящимися к незначительному вопросу судопроизводства». Таким образом, утверждает сторона защиты, они не являются судебными документами, а потому требование о предоставлении публичного доступа к финансовой информации на их основании беспочвенно.

При этом адвокаты также подчеркнули, что даже в случае, если бы суд счел указанную информацию подлежащей публикации на основании ходатайства стороны обвинения, это противоречило бы принципам защиты банковских данных. Они, согласно тексту ходатайства стороны защиты, предписывают, что такого рода данные «традиционно принято считать частными, а не публичными». В то же время некоторые запрашиваемые документы содержат, по словам адвокатов, предназначенные для ограниченного круга лиц данные о переговорах, целью которых было избежать начала судопроизводства. Таким образом, утверждает сторона защиты, эта информация также не подлежит публикации.

Ранее судья Кевин Кастел отклонил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о предоставлении Telegram Group Inc. дополнительной финансовой информации, касающейся продажи цифровых токенов gram. При этом он подчеркнул, что сторона защиты к 9 января 2020 года должна предоставить подтверждение тому, что указанные банковские записи подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».