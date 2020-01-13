Доля киберпреступлений к 2023 году может вырасти с 14% до 30%, пишут «Известия» . Это прогнозируют аналитики организации «Интернет-розыск».

По данным статистики Генпрокуратуры, за январь — ноябрь 2019 года правоохранительные органы зарегистрировали 261 208 киберпреступлений — это седьмая часть от общего количества уголовных дел. Прирост по сравнению с 2018-м достиг 67,1%. Предварительно расследовано менее 60 тыс. Речь идет о нарушениях Уголовного Кодекса (УК), которые совершаются с помощью Интернета, мобильной связи, с использованием банковских карт. В МВД тенденцию сообщили, что за девять месяцев 2019 года «число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий», увеличилось почти на 70%.

По оценке специалистов компании кибербезопасности «Интернет-розыск», раскрываемость преступлений в сфере компьютерной информации снижается: с 36% в 2016 году до 23% в 2019-м. По словам руководителя «Интернет-розыска» Игоря Бедерова, использование современных баз данных для раскрытия интернет-преступлений представляется неэффективным. Для качественного функционирования агрегаторов требуются колоссальные вычислительные мощности и серьезный штат обслуживающего персонала. Главная причина в том, что агрегаторы информации собирают сведения, которые привязаны к идентификаторам персональных данных пользователя, а не устройств, используемых злоумышленниками, объяснил Бедеров.

В СК создали подразделение для борьбы с киберпреступностью Расследование преступлений в IТ-сфере представляет особую сложность.

Решение проблемы с раскрываемостью киберпреступлений в России эксперты видят в создании принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа различных гаджетов. По словам Бедерова, никто еще в стране не поставил вопрос о централизованном сборе и анализе электронно-цифрового следа в криминалистических целях. Совпадение электронно-цифрового следа, выявленного при совершении преступления, будет фактически равно установлению личности пользователя.

В Минкомсвязи отметили, что в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» предусмотрены мероприятия, направленные на борьбу с киберпреступлениями.