Московский Областной Банк, санируемый СМП-Банком, высвободил с баланса активов более 141 млрд рублей (22,8%), пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в ежемесячной отчетности российских банков на 1 декабря, опубликованной на сайте ЦБ. Банк избавился от просроченной задолженности, по которой были на 100% сформированы резервы.

Снижение активов произошло в основном за счет сокращения корпоративного кредитного портфеля на 72,1 млрд рублей, а также требований по начисленным процентам на 31 млрд рублей. Еще на 38,8 млрд рублей сократилась дебиторская задолженность. Банк высвободил резервы на общую сумму 142,3 млрд рублей. Доля просрочки по кредитам юрлицам снизилась с 52% до 28%. Доля просроченных кредитов юрлицам находилась на уровне 47—54% последние четыре года.

В пресс-службе СМП-Банка сообщили, что в рамках санации Московского Областного Банка и утвержденного плана финансового оздоровления были проведены соответствующие процедуры в отношении портфеля проблемных кредитов, полученных при вхождении в процедуру санации. В частности, «по одной из существенных частей портфеля произошло списание безнадежной к взысканию кредитной задолженности за счет сформированных ранее резервов».

По мнению экспертов, не подтверждается гипотеза о списании долгов, так как фактически отсутствуют обороты по счету, на котором отражается списанная задолженность. Банк лишь списал неполученные проценты. Долг мог быть продан, причем за сумму существенно меньшую номинала — 4,5 млрд рублей. Также эксперты отмечают, что сокращение просрочки и кредитного портфеля выглядит как урегулирование задолженности с проблемными заемщиками.