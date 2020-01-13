Наибольшую динамику роста числа пользователей Интернета среди россиян в 2019 году по сравнению с 2018-м показали представители старшего поколения, пишет РБК . Это следует из отчета аналитического агентства GfK. Так, в категории 65+ число возросло с 26% до 36%, в категории 50–64 года — с 63% до 66%.

Всего число пользователей Интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло до 94,4 млн человек — теперь «в онлайне» 79,8% взрослого населения страны. Среди подростков (16–19 лет) проникновение Интернета почти достигло 100%, в категории 20–29 лет этот показатель сохраняется на уровне 97%. Среди россиян в возрасте 30–39 лет аудитория выросла с 92% до 94%, в категории 40–49 лет — с 85% до 89%.

Также в предпенсионной возрастной группе (50–64 года) возросла доля тех, кто пользуется Интернетом вне дома, — до 33%. Среди подростков этот показатель сейчас достигает 67%. На работе Интернетом пользуются более 60%.

Не пользуются Интернетом более 24 млн человек (20,2% населения старше 16 лет). Среди наиболее распространенных причин — отсутствие потребности в нем (48,4%, в 2018-м так отвечали 54,9% респондентов), неумение использования (35,7% против 29,1%) и отсутствие необходимой техники (14,1% против 11,1%).