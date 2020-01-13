«Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщает РБК. Эксперты компании предполагают, что за атаками стоит русскоговорящая хакерская группа Silence.
По словам ведущего антивирусного эксперта «Лаборатории Каперского» Сергея Голованова, с первых дней 2020 года ежедневно блокируются сотни, а иногда и тысячи попыток атак на инфраструктуру банков в Африке. Ранее злоумышленники концентрировались на организациях Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, с конца 2019-го фокус их внимания сместился, что говорит о стремительном расширении географии атак, отметил эксперт.
В основном цель Silence — кража денег, однако в ходе атаки они получают доступ также к большому объему конфиденциальных данных, которые могут использовать в дальнейшем, указал Голованов. «Лаборатория Касперского» считает, что Silence уже проникла во внутреннюю сеть африканских организаций, и «сейчас атаки находятся уже на финальных стадиях».
Группировка Silence в основном атакует финансовые организации по всему миру с помощью фишинговых писем с вредоносными файлами, зачастую от имени настоящих сотрудников организаций, отмечают в «Лаборатории Каперского». Компьютеры тех, кто открывает вредоносные вложения, хакеры пытаются заразить сразу несколькими модулями трояна. По оценке экспертов, хакеры в среднем пытаются вывести около 1 млн долларов.
Компания отмечает пять хакерских группировок, которые проводят атаки на банковский сектор и представляют реальную угрозу.