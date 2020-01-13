Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск доллар дешевел на 8 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 4 копейки. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 60,91 рубля (минус 15 копеек). Курс евро на 10:14 мск равнялся 67,78 рубля (минус 12 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник утром ожидается неоднородная динамика рубля к доллару и евро. Прогноз по курсу доллара пока снижается до 60—61,5 рубля, а по курсу евро — до 67—68 рублей.

«С утра понедельника доллар слабо снижается к основным мировым валютам. Но кроме этого можно ожидать увеличения продаж валюты на внутреннем рынке из-за вывода на торги накопленной за праздники валютной выручки и подготовки к налоговому периоду. Ближайшей целью роста рубля является «круглая» отметка — 60 рублей за доллар, а более дальняя — 57,5», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.