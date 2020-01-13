• Аудиторы Счетной палаты (СП) сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года. Так, вклад нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в достижение национальной цели по ускорению темпов роста ВВП выше среднемировых составляет 12%. Даже если удастся достичь всех задач нацпроекта и вывести темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей на уровень не менее 5%, этого может быть недостаточно для вхождения России в топ-5 крупнейших экономик мира, полагает СП.



• Онлайн-ретейлер и банк «Ак Барс» протестировали в Системе быстрых платежей (СБП) упрощенную оплату товаров с помощью мгновенного счета. Технология позволяет сделать покупку в приложении магазина через сервис ЦБ без QR-кода. Ретейлеры сообщили, что готовы рассмотреть возможность внедрения функции оплаты по «мгновенному счету». Продавцам выгодно, чтобы их клиенты платили через СБП, поскольку таким образом они избегают высоких тарифов за эквайринг.

• Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса (РКО). Об этом говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России». В настоящее время ФАС проводит анализ состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг, в том числе связанных с осуществлением переводов средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следует из ответа ведомства. Служба намерена получить необходимые сведения и документы от Банка России и кредитных организаций.

• Ожидания россиян по годовым премиям более или менее совпали с реальностью: 29% рассчитывали на дополнительные выплаты по итогам 2019 года, и 30% получили премии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob. Согласно данным исследования, среди мужчин несколько больше тех, кто переоценил свои шансы на получение премии: ожидали премирования 30%, а получили премии 27% респондентов. Женщины, напротив, были излишне осторожны в своих прогнозах: ожидали премирования 29%, в итоге получили премии 33%.

