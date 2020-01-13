Минфин России в период с 15 января по 6 февраля 2020 года направит 309,9 млрд рублей нефтегазовых доходов на покупку валюты. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 18,2 млрд рублей.



«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2020 года в размере плюс 244,5 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2019 года составило 65,3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

