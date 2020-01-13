В Госдуме предложили упростить процедуру рефинансирования ипотеки с использованием маткапитала, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение 13 января, сообщили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита.

По словам Яровой, «анализ ситуации рефинансирования ипотечных кредитов с использованием маткапитала показывает, что и у банков, и у граждан возникают сложности с оформлением залога на нового кредитора».

«Основными причинами этого являются, во-первых, необходимость получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, что на практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований. А во-вторых, необходимость оформить в общую собственность семьи объекта недвижимости на этапе смены кредитора, что создает на практике парадоксальную ситуацию, когда для семьи переход с кредитования по высокой ставке на льготную оказывается сложным. Законопроектом указанные проблемы снимаются. По сути, правоотношения заемщика и кредиторов становятся длящимися и считаются завершенными только после полной выплаты за объект недвижимости, что снимает обременение промежуточного дополнительного подтверждения разрешениями и справками процедуры переоформления кредита на гарантированные государством льготные условия», — отметила Яровая.

Она добавила, что законопроектом устанавливается механизм защиты интересов детей по наделению их долями в собственности при окончательном погашении кредита родителями, а также механизм защиты интересов добросовестных покупателей квартир, приобретаемых у граждан, которые использовали маткапитал при погашении ипотеки.