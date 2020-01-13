Басманный суд Москвы в третий раз наложил обеспечительный арест на 13 млн евро, ценные бумаги и недвижимость по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили ТАСС в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении обеспечительных мер на имущество в рамках уголовного дела в отношении Абызова», — сказала собеседница агентства.

По словам адвоката Сергея Дрозды, арест наложен на личный счет несовершеннолетнего сына экс-чиновника, на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше 1 млрд рублей.