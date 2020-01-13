Банк «Александровский» начал выдавать кредиты физическим лицам на покупку коммерческих помещений и апартаментов на вторичном рынке. Процентная ставка зависит от суммы кредита и варьируется от 12,9% годовых. Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 40% собственных средств от стоимости залога. Сумма финансирования может достигать 30 млн рублей, а максимальный срок ограничен 15 годами.

«При отказе заемщика от личного и, если применимо, титульного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1,5 и 1 процентного пункта соответственно», — прокомментировала эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.