Полицией Новгородской области задержан бывший руководитель потребительского кооператива, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным правоохранителей, фигурант с целью хищения денежных средств граждан организовал деятельность кредитного потребительского кооператива по принципу финансовой пирамиды: вкладчики получали доходы только за счет взносов от новых участников. При этом в последние годы деятельности организации пайщики вводились в заблуждение относительно ее стабильности. «На самом деле финансовое состояние не позволяло в полном объеме исполнить взятые обязательства по вкладам. Кроме того, установлены факты вывода полученных от граждан денежных средств по ложным основаниям, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных займов», — отмечают в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемый задержан полицейскими в московском аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняют в МВД, противоправная деятельность экс-руководителя потребкооператива была выявлена в рамках расследования другого уголовного дела, возбужденного в апреле 2014 года в отношении главного бухгалтера и заместителя председателя этой организации. Так, из кассы кооператива было похищено более 93 млн рублей путем изменения фигурантами сведений о заемщиках и оформления подложных расходных кассовых ордеров о получении денежных средств по договорам займа. В ноябре 2014 года суд заочно арестовал обвиняемых, они объявлены в международный розыск. На их имущество наложен арест.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Название организации, руководитель которой обвиняется в мошенничестве, в сообщении МВД не фигурирует, но в видеосюжете на сайте ведомства демонстрируются документы, относящиеся к потребительскому кооперативу взаимного кредитования «Общедоступный кредитъ».