Специалисты антивирусной компании ESET нашли в WhatsApp мошенническую схему, с помощью которой пытаются получить персональные данные пользователей мессенджера. Злоумышленники распространяли в мессенджере сообщения от имени Adidas о том, что компания якобы празднует юбилей и дарит футболки и обувь. В сообщении отмечается, что пользователи для получения подарков должны перейти по ссылке.

По словам экспертов ESET, переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам — так фишинговая кампания продолжает разрастаться, сообщают в антивирусной компании.