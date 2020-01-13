Подход к установлению минимальной цены купонных облигаций Банка России на аукционах по их размещению (доразмещению) изменен. О соответствующем решении регулятора сообщает в понедельник его пресс-служба.

Так, начиная с размещения 29-го выпуска минимальная цена КОБР будет устанавливаться на уровне, равном 100% от номинальной стоимости, что предполагает отсутствие премии к ключевой ставке Банка России.

«Указанное решение принято с учетом сложившейся конъюнктуры на денежном рынке и объема спроса на КОБР со стороны кредитных организаций», — поясняется в сообщении ЦБ.

Напомним, трехмесячные облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России.

Согласно ранее публиковавшимся решениям о выпуске КОБР, по итогам приема заявок Банк России формирует сводный реестр заявок, принятых на аукционе. В период удовлетворения заявок и до установленного времени объявления итогов аукциона Банк России в пределах установленного объема выпуска определял минимальную цену продажи облигаций (цену отсечения) и средневзвешенную цену всех удовлетворенных в ходе аукциона заявок; заявки участников аукциона удовлетворялись по цене выше цены отсечения или равной ей.



Начиная с августа 2017 года размещались 28 выпусков КОБР, первые 25 уже погашены. Сейчас в обращении находятся облигации трех выпусков, также уже приняты решения о размещении КОБР-29, КОБР-30 и КОБР-31 номинальным объемом по 700 млрд рублей. Первый аукцион по КОБР-29 состоится во вторник, 14 января.