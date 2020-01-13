Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) без учета семейной нагрузки должна составлять не менее 40 тыс. рублей на 1 января 2020 года, говорится в сообщении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Величина МПБ в перспективе должна стать базой для определения минимального размера оплаты труда (МРОТ), а величина прожиточного минимума – для социальных пособий.

«По мнению ФНПР, необходимо разработать систему потребительских бюджетов и со временем перейти к определению величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета, который позволит обеспечить работника не только материальными благами, но и возможностью отдыхать, восстанавливать свои физиологические, психические и умственные способности», — говорится на сайте организации.

С 1 января 2020 года МРОТ был увеличен на 7,5% — до 12,13 тыс. рублей. МРОТ рассчитывается, исходя из величины прожиточного минимума по состоянию на II квартал предыдущего года. По мнению ФНПР, методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного гражданина не отвечает росту тарифов и стоимости услуг.