Приватизация части Сбербанка возможна после передачи принадлежащего Банку России пакета правительству, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



«Могу сказать только свое мнение, что в принципе есть конфликт интересов очевидный. <…> Было бы правильно эту ситуацию решить. Греф (Герман, глава Сбербанка. — Прим. ред.) говорил о продаже. Не знаю, сейчас неблагоприятная ситуация для продажи Сбербанка», — сказал депутат.

По словам Аксакова, Сбербанк — это «очень интересный актив», особенно для иностранных инвесторов в России. «Может быть, это (продажа акций. — Прим. ред.) можно сделать вторым этапом, сначала продать правительству. Для этого есть Фонд национального благосостояния, там денег хватает, несмотря на высокую рыночную стоимость пакета ЦБ», — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, пакет стоит меньше 3 трлн рублей, а в ФНБ уже 8 трлн рублей.

Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки доли Центрального банка в Сбербанке.