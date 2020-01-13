Закон о цифровых активах будет принят в весеннюю сессию 2020 года, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Могу с уверенностью в 99,9% сказать, что в весеннюю сессию мы этот закон примем», — сообщил журналистам депутат. По его словам, российскому бизнесу нужен этот закон: чем быстрее его примут, тем быстрее компании смогут использовать блокчейн для продажи своих товаров за рубежом.



Законопроект «О цифровых финансовых активах» готовится ко второму чтению с мая 2018 года. Документ регулирует выпуск, учет и обращение токенов (цифровых аналогов долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале) и предполагает создание криптобирж.