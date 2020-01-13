ЦБ направил Совкомбанку предписание в связи с приобретением кредитной организацией пакета акций Волго-Каспийского Акционерного Банка (Вкабанк, Астрахань). Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Предписание направлено «в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций», указано в уведомлении.

Поясняется, что регулятор 13 января 2020 года «принял решение о несоответствии добровольного предложения, соответствующего требованиям пунктов 2—5 статьи 84.2 федерального закона «Об акционерных обществах» («Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества». — Прим. Банки.ру), Совкомбанка в отношении ценных бумаг Волго-Каспийского Акционерного Банка».

Совкомбанк 4 декабря 2019 года сообщил, что стал акционером Вкабанка с долей в акционерном капитале более 20%. Сумма сделки сторонами не разглашалась. В Совкомбанке заявили о «планах построить долгосрочное партнерство с Вкабанком с целью усиления позиций в Астраханской области».

​Совкомбанк стал акционером Волго-Каспийского Акционерного Банка Доля владения в акционерном капитале составила более 20%.

Вкабанк объявил об изменениях в структуре акционеров несколькими днями позже, уточнив, что сделка состоялась 2 декабря, а приобретенная Совкомбанком доля составила 22,23% акций. В сообщении астраханского банка подчеркивалось, что его «акционеры, в совокупности владеющие контрольным пакетом акций, опровергают какую-либо информацию о планах по продаже акций банка и слиянии с Совкомбанком». «Вопрос о дальнейшей продаже банка не обсуждается. Вкабанк… заверяет, что и далее будет продолжать работать в качестве самостоятельной кредитной организации регионального уровня», — отмечалось в релизе.

Согласно обновленной 12 декабря 2019 года информации о схеме владения Вкабанком на его странице на сайте ЦБ, доля Совкомбанка в уставном капитале кредитной организации, равно как и доля голосующих акций, составляет около 24,21%. Другие крупнейшие пакеты акций Вкабанка держат семьи Владимира Сухорукова (около 30%) и Людмилы Ломовой (около 20,29%).



Вкабанк 30 декабря опубликовал на своем сайте предложение владельцам обыкновенных именных акций об их покупке на общую сумму 36 млн рублей (предполагается приобрести 450 тыс. акций по цене 80 рублей за бумагу). Акционеры, желающие продать акции банка, смогут подать соответствующие заявления в период с 23 января по 24 февраля 2020 года, при этом банк обещает рассчитаться за акции денежными средствами в период с 25 февраля по 9 марта этого года. Если акционеры предъявят к продаже больше акций, чем хочет купить банк, бумаги будут приобретаться пропорционально заявленным требованиям.