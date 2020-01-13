Суд в США ограничил россиянам Максиму Якубцу и Игорю Турашеву, подозреваемым в причастности к использованию вредоносной программы Bugat/Dridex в составе преступной группы Evil Corp., а также их предполагаемому помощнику Андрею Гинкулу доступ к вредоносному программному обеспечению и любое оперативное управление им в связи с сохраняющимся риском совершения ими противоправных действий. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление Федерального суда Западного округа Пенсильвании.

Соответствующий запрет суд вынес по запросу прокуратуры Соединенных Штатов, которая настаивала, что в противном случае обвиняемые будут продолжать использовать «вредоносное программное обеспечение или код для совершения мошеннических операций с использованием электронных средств, банковского мошенничества и несанкционированного перехвата электронных сообщений в нарушение раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов, разделов 1343, 1344 и 2511 с помощью вредоносного программного обеспечения, известного как Bugat, и его последующих версий и обновлений, известных как Cridex и Dridex».

Судья пояснила, что обвинение представило веские доказательства в защиту своей позиции о возможном будущем непоправимом ущербе от действий Якубца, Турашева и Гинкула как физическим лицам, так и предприятиям на территории США. «Ответчикам необходимо запретить продолжать заражение компьютеров с помощью Dridex и ограничить связь с существующими компьютерами, уже зараженными Dridex», — отмечается в постановлении судьи.

Между тем в том же суде штата Пенсильвания находится уголовное дело в отношении Якубца и Турашева. В отношении обоих выданы ордера на арест, за данные о местонахождении Якубца объявлено вознаграждение в 5 млн долларов.

Минюст США сообщил о наличии уголовного дела 5 декабря 2019 года, после того как суд округа в Пенсильвании распорядился снять запрет на разглашение этой информации.

В тот же день стало известно о введении Вашингтоном санкций в отношении Evil Corp., шести российских компаний и 17 человек, среди которых Якубец и Турашев. Согласно заявлению американского Минфина, Evil Corp. — это российская киберпреступная группа, на которой лежит ответственность за разработку и распространение Bugat/Dridex. Утверждается, что Турашев, как и Якубец, играл в этой преступной группе ключевую роль.



Программное обеспечение Bugat/Dridex, как отмечают американские власти, использовалось для заражения компьютеров и сбора учетных данных банков и финансовых учреждений более чем в 40 странах, в результате чего было похищено около 100 млн долларов.