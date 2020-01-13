Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 22 копейки к предыдущему закрытию и составил 61,2825 рубля. С начала торговой сессии было проведено 29,4 тыс. сделок почти на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок равнялся 60,8825—61,385 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 68,2325 рубля, увеличившись на 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,5 тыс. сделок на 680 млн евро по курсам от 67,7175 до 68,275 рубля за евро.

Рубль к вечеру начал отступать в парах с иностранными валютами, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, во вторник доллар может стабилизироваться в пределах 61,2—61,45 рубля. Пара евро/рубль пока будет оставаться, вероятно, в диапазоне 68,05—68,45 рубля, полагает эксперт.