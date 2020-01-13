Минстрой России планирует в 2020 году вывести из тени рынок арендного жилья, благодаря чему бюджет сможет получать до 200 млрд рублей налогов в год. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты ».

«Нужно навести порядок на уже сформированном рынке арендного жилья. Нам нужно обеспечить арендатору четкие и прозрачные правила съема квартир, а арендодателю — безопасность его жилья. Рынок серой аренды нам необходимо обелить, чтобы мы четко понимали, кто и где живет. Это нужно не только нам, но и МВД, миграционной службе. Это то, чем мы планируем заниматься в 2020 году», — сказал Стасишин.

По его словам, в России сдаются порядка 5,2 млн квартир, при легализации этого рынка в бюджет могло бы поступать до 200 млрд рублей в год.

Предполагается, что для этой цели будет создана специальная платформа с большим количеством услуг, которая будет интегрироваться с налоговой службой, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами. «Мы пока еще разрабатываем платформу, не до конца приняли решение, как это будет выглядеть. Но уже могу сказать, что там будут аккумулироваться услуги по заключению договора аренды, регистрации арендаторов по месту проживания, страхование жилья, услуги налогового агента», — отметил Стасишин. По его словам, министерство ищет решение, как упаковать платформу без привлечения бюджетных денег.

Замглавы Минстроя подчеркнул, что лишние сложности для собственников квартир, сдающих их по официальным договорам, создавать не предполагается.